Правительство расширило список системообразующих предприятий в сфере ТЭК

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ дополнило перечень системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса угольными, нефтедобывающими и сервисными компаниями. Всего список дополнится 12 компаниями, говорится в сообщении Минэнерго.

"Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики одобрены представленные Минэнерго России предложения по дополнению перечня системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

В соответствии с предложениями в перечень включены следующие организации: ООО УК "Евраз Междуреченск", ООО "Каракан Инвест", АО "УК "Сибирская", ООО "Углетранс", ООО "МелТЭК", ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" (Группа компаний АйДиЭс), АО "Инвестгеосервис" (Группа компаний "Инвестгеосервис"), ООО "Нефтьсервисхолдинг", ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", АО "Сахатранснефтегаз", АО "Русь-Ойл", ПАО "ЯТЭК".

Изначально в список вошли 97 организаций, в том числе все крупнейшие компании нефтегазового сектора. Отмечалось, что одним из критериев включения в список является доминирующее положение на рынке и внедрение критически важных технологий.

Позже президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более 1 млрд рублей в год.