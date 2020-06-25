Разрешение на дистанционную продажу лекарств в России получили 70 аптечных организаций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Семьдесят аптечных организаций на сегодняшний день получили разрешение на продажу безрецептурных лекарств в дистанционном формате. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"На сегодняшний день <...> подано 156 заявлений [на получение разрешения для дистанционной продажи лекарств]. <...> По большому счету все субъекты на территории РФ готовы, заявляются на дистанционную торговлю. На сегодняшний день 70 аптечных организаций получили разрешение, 74 были отвергнуты", - сказала она.