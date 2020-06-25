Британский лоукостер EasyJet с июля начнет осуществлять международные рейсы

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Британская авиакомпания-лоукостер EasyJet с 1 июля возобновит осуществление значительной части международных рейсов. Как говорится в распространенном в четверг заявлении компании, в июле она будет предлагать рейсы по 500 маршрутам, а в августе - по 750. До начала пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, (COVID-19) лайнеры EasyJet обслуживали почти 1 100 международных и внутрибританских авиамаршрутов.

"Мы рады, что с 1 июля начнем осуществлять еще больше рейсов, доставляя наших клиентов к местам проведения летних отпусков, которые им так необходимы, - заявил представитель компании Роберт Кери. - При этом безопасность и благополучие наших клиентов и сотрудников для нас, безусловно, важнее всего. Поэтому мы приняли целый ряд мер, направленных на повышение безопасности на каждом этапе путешествия, включая дезинфекцию самолетов и обязательное использование масок экипажем и пассажирами".

Компания планирует осуществлять около 3,5 тыс. рейсов в неделю, в том числе 900 рейсов из Великобритании в различные страны Европы и обратно. С конца мая все прибывающие на территорию Соединенного Королевства обязаны 14 дней соблюдать режим самоизоляции, однако в июле британское правительство планирует открыть "туристические коридоры" с государствами, где эпидемиологическая обстановка благоприятна. Для прибывающих из этих стран соблюдение самоизоляции не будет обязательным.

Easyjet является одним из крупнейших авиаперевозчиков Европы. В 2019 году услугами компании воспользовались 96 млн пассажиров. После того как в Великобритании был введен карантин, компания приостановила осуществление большинства рейсов. С 15 июня EasyJet начала обслуживать некоторые направления внутри Соединенного Королевства.

По последним данным Минздрава Великобритании, число выявленных в стране случаев заражения превысило 306 тыс., почти 43 тыс. человек умерли. Во всем мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 9,4 млн человек, умерли свыше 480 тыс.