Проблему дольщиков в Татарстане планируется решить к первому кварталу 2021 года

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана при поддержке и софинансировании со стороны федерального центра планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков к первому кварталу 2021 года. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания оргкомитета по празднованию столетия Татарстана.

"С [президентом Татарстана] Рустамом Нургалиевичем мы приняли очень серьезное решение - несмотря на все сложности республика будет софинансировать, мы дадим деньги из федерального бюджета. Задача - эти накопленные объемы дольщиков, которые годами - с 2005 года накапливались, <…> мы хотим к первому кварталу полностью закрыть эту проблему", - сказал он.

По его словам, эту задачу в озвученные сроки должны выполнить проектировщики, застройщики и другие представители отрасли. Хуснуллин отметил, что это очень серьезное решение, которое требует больших усилий.