Экс-глава СУЭК Рашевский вошел в набсовет "Алросы"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета компании, в который, помимо прочих, вошел экс-глава "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) и член ее совета директоров Владимир Рашевский, говорится в материалах компании.

Помимо Рашевского, среди новых членов набсовета - управляющий директор "Полюс Алдан" Алексей Носков и министр промышленности и геологии республики Саха (Якутия) Максим Терещенко.

Также в набсовет вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, его заместитель Алексей Моисеев, глава "Алросы" Сергей Иванов, глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый замгендиректора "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрей Донец, председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, и.о. заместителя председателя правительства Якутии Сергей Местников, экс-министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева и и.о. замглавы администрации Верхневилюйского улуса Наталья Гурьева, а также член совета директоров "Полюса" Мария Гордон и член совета директоров "МРСК Северо-Запада" Олег Федоров.

Всего в наблюдательном совете "Алросы" 15 человек.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы с долей в мировом объеме 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.