Olympus перестанет производить фотоаппараты

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Японская компания Olympus приняла решение продать свой бизнес по производству фотоаппаратов, основанный в 1936 году. Об этом говорится в заявлении на ее официальном сайте.

Договор о продаже был заключен с другой японской компанией Japan Industrial Partners, а сама сделка завершится к концу текущего года. До этого бизнес, который также включает в себя производство диктофонов и объективов, будет продолжать функционировать как и прежде. После этого Olympus намерен сосредоточиться на выпуске оптического оборудования, в том числе использующегося в медицинской сфере.

Решение обусловлено убытками, вызванными снижением спроса на цифровые камеры в пользу смартфонов. Как отмечает газета Asahi, объем этого сегмента рынка в Японии сократился на две трети за последние 10 лет, что вынудило ряд компаний сократить модельную линейку либо уйти из бизнеса. Гиганты вроде Canon и Nikon в свою очередь сосредоточились на производстве дорогих профессиональных камер и комплектующих к ним.

Olympus выпустила свою первую камеру Semi Olympus 1 в 1936 году. В 1959 году компания представила первый компактный фотоаппарат из серии PEN, который снискал популярность среди любителей фотографии. Последующие модели из этой серии продержались на рынке более 20 лет.

Ближе к 2000-м годам Olympus начала выпускать цифровые беззеркальные и зеркальные фотокамеры и активно конкурировала в этом сегменте с Sony. Тем не менее, через 10 лет ситуация поменялась, и Olympus не смогла удержаться в числе лидеров рынка.