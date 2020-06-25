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Международные резервы России за неделю снизились на $3 млрд

По данным ЦБ, они составили $567,8 млрд

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 19 июня снизились на 0,5% (или на $3 млрд) по сравнению с показателем на 12 июня и составили $567,8 млрд, говорится в материалах ЦБ.

Сокращение резервов произошло "вследствие отрицательной переоценки, а также продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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