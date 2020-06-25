Metro AG закрыла сделку по продаже гипермаркетов Real люксембургской SCP Group

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Metro AG закрыла сделку по продаже германских гипермаркетов Real люксембургской SCP Group SARL (миноритарная доля в которой (49%) принадлежит АФК "Система"). Об этом говорится в сообщении компании.

"Metro AG завершила продажу своей сети гипермаркетов Real SCP Group. С этим отчуждением Мetro завершает трансформацию портфеля на своем пути становления полностью оптовой компанией", - говорится в сообщении. По итогам сделки компания получит €300 млн.

SCP Group станет единственным владельцем розничных магазинов Real, цифрового бизнеса, в том числе интернет-магазина, а также всех дочерних компаний Real.

В пресс-службе АФК "Система" ТАСС сообщили, что Sistema Finance SA - 100% дочерняя компания АФК "Система" - организовала финансирование данной сделки в соответствии с соглашением, подписанным в феврале 2020 года. Тогда Sistema Finance S. A. взяла на себя обязательство по предоставлению акционерного финансирования на сумму до €263 млн.

Сеть Real насчитывает порядка 276 гипермаркетов в Германии. Metro AG - германская группа компаний, основанная в 1964 году. Ее штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Компания работает в 34 странах.