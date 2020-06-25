Трутнев поручил усилить контроль за исполнением лицензионных соглашений в Забайкалье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проанализировать исполнение лицензионных соглашений в Забайкалье и усилить контроль за ним. Об этом сообщила в четверг пресс-служба дальневосточного полпредства по итогам совещания по вопросу социально-экономического развития края.

По данным полпредства, запасы полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, редкоземельных металлов, угля, лития, в Забайкалье оцениваются в 16,5 трлн рублей; их ответственное освоение позволило бы краю привлечь 900 млрд рублей инвестиций, создать 54 тыс. рабочих мест. При этом сейчас не осваиваются месторождения с запасами более чем на 2,9 трлн инвестиций.

"Если нарушаются лицензионные соглашения, то собирается комиссия, выносится предписание. Если оно не устраняется в полугодовой срок, лицензия изымается. Роснедра должны выполнять свою работу. В случае, если есть заявка на лицензию из нераспределенного фонда, Роснедра опять же обязаны выставить ее на аукцион. Все это прописано в нормативных документах. Если что-то не делается, мы можем в правительстве поднять этот вопрос с соответствующими коррективами", - привели в пресс-службе слова Трутнева.

В частности, рассматривался вопрос по так называемым спящим лицензиям, когда работы не доводятся своевременно до стадии разработки месторождения. По данным властей региона, в списке "спящих" 47 крупных месторождений, лицензии на них выданы в 1993, 1996 годах. При этом, по словам заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию Сергея Аксенова, в течение месяца будет завершена работа по списку компаний, которые не выполняют положения лицензионных соглашений. Он пояснил, что все поступившие акты проверок будут рассмотрены на комиссии, будут приняты соответствующие решения.

"Спящих лицензий не бывает. Бывают спящие чиновники. Лицензии бывают невыполненные. Если условия лицензии не выполнены, то это говорит о том, что не выполнен пользователем договор с государством. В этом нет ничего спящего. У компаний, получивших лицензию, должна возникать ответственность. Если лицензионные соглашения не выполняются, лицензию надо забрать, выставить на торги и передать тем, кто в состоянии работать. Иначе получается, что недра простаивают, а те, кто взялись их разрабатывать, обманывают государство. В сложившейся ситуации нужно разобраться и сделать доклад в правительство РФ", - подчеркнул Трутнев.

По итогам совещания вице-премьер поручил Роснедрам совместно c Росприроднадзором проанализировать исполнение лицензионных соглашений в Забайкалье и принять установленные законом меры для обеспечения эффективного использования недр.