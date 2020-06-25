Хуснуллин уверен в создании трассы Москва - Казань за 4 года, несмотря на мнения скептиков

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что трассу Москва - Казань получится построить в ускоренные сроки, за четыре года, несмотря на мнения скептиков. Об этом он сообщил журналистам в четверг после заседания оргкомитета по празднованию столетия Татарстана.

"Единого подрядчика у нас не будет, будет единый заказчик в лице компании "Автодор". Мы сейчас собираем все силы страны, чтобы их распределить на этих девяти участках и постараться построить. Проект очень непростой, много сегодня есть скептиков, которые говорят: давайте в этой ситуации, может, не будем строить. Но я считаю, что если мы все решения до конца оформим, у нас они есть в комплексном плане модернизации инфраструктуры, то за четыре года мы эту дорогу построим", - сказал он.

По его словам, вчера на вертолете он облетел с коллегами всю территорию, по которой пройдет трасса, посмотрели, что нужно сделать, чтобы ее упростить, ускорить, провели детальный анализ на примере Республики Татарстан, так как из девяти участков строительства два проходят по территории региона.

"Мы договорились, что проекты планировки будут утверждены в ближайшее время республикой, будет оказана вся необходимая помощь, организационная, техническая. Мы хотим запараллелить проектирование и строительство, сегодня нам это позволяет закон, выходить на подготовку территории и перекладку сетей уже сейчас, не дожидаясь ничего, сегодня тоже согласно закону у нас есть такое право. Ну и мобилизовав все силы, построить за четыре года", - добавил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин заявлял, что планирует ускорить строительство трассы Москва - Казань на четыре года, то есть запустить движение уже в 2024 году.

Согласно проекту, строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также южный обход Казани. Завершить эти работы ранее рассчитывали к 2024 году, а остальные участки трассы - в 2027 году. Общий объем финансирования строительства новой дороги с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей. Проект трассы Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".