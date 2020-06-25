Fitch: возможное ослабление бюджетного правила в России не скажется на макростабильности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Возможное ослабление бюджетного правила в РФ не скажется на макростабильности страны, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.

"Вероятное временное ослабление бюджетного правила в России как одна из ответных мер на кризис, вызванной коронавирусом, как ожидается, не скажется на достигнутом за последнее время прогрессе в части улучшения макроэкономической стабильности и снижения зависимости от нефти", - считают в агентстве.

Текущее бюджетное правило, принятое в 2017 году, предполагает перечисление в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средств, полученных от реализации нефти российской марки Urals по цене выше $42 за баррель (прогноз Fitch на 2020 год - $35 за баррель.) Если нефтяные цены опускаются ниже этого допущения, правительство может использовать средства ФНБ для покрытия дефицита доходов.

В результате влияния коронавируса и экономических шоков из-за цен на нефть, а также прогнозируемого Fitch сокращения реального ВВП РФ на 5% в 2020 году, агентство ожидает роста заимствований, чтобы компенсировать потерю ненефтяных доходов и антикризисные расходы. "Это приведет к увеличению структурного первичного дефицита в 2020 году до 1,9% от ВВП, что выше уровня 0,5% от ВВП, предусмотренного в бюджетном правиле. В результате эмиссия суверенного долга в 2020 году может увеличиться на 1,5 млрд рублей", - считают эксперты.

Они прогнозируют возвращение к целевому структурному бюджетному показателю в 0,5% от ВВП в 2022 году.

"Мы не ожидаем дополнительных изменений, таких как увеличение базовой бюджетной цены на нефть, но, если они произойдут, то, по мнению агентства, значимость правила как "якорного" ориентира может быть ослаблена, что может снизить доверие к проводимой политике", - сообщают в агентстве.