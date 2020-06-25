Трутнев поручил АРЧК помочь дальневосточным предприятиям в переобучении кадров

ТАСС, 25 июня. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) поможет организовать переобучение кадров для дальневосточных предприятий, чтобы решить проблемы с трудоустройством на фоне пандемии. Такое поручение дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам совещания о социально-экономическом развитии Забайкальского края, сообщила в четверг пресс-служба полпредства.

На совещании губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что количество зарегистрированных безработных в регионе выросло в четыре раза, до 21,5 тыс., при этом около 60% из них не имеют профессионального образования. Решить проблему можно с помощью обучения, однако для этого требуется финансирование, отметил глава региона.

"АРЧК должно стать основным инструментом в решении вопроса трудоустройства в ситуации, вызванной последствиями распространения коронавирусной инфекции. Агентство должно помочь краю профинансировать переобучение людей. Нам необходимо закрывать те специальности, которых не хватает. Так, сейчас есть нехватка кадров на стройках. Нужно проработать программу по обеспечению обучения людей с целью их занятости по всему Дальнему Востоку, в том числе в Забайкальском крае", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

В Забайкалье число вакансий в строительном комплексе, проектах по добыче полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве превышает количество потерявших работу в этих отраслях. Сложнее найти работу специалистам в сфере торговли, госслужбы, образования в связи с небольшим числом вакансий по их направлениям, отметили в полпредстве.

По итогам совещания Трутнев поручил АРЧК представить доклад о ситуации на рынке труда в регионах Дальнего Востока. "Буду ждать доклад по каждому региону: какие люди требуются, что необходимо сделать для их переобучения", - сказал он. Кроме того, агентству поручено оказать финансовую поддержку по обучению жителей Забайкалья для их дальнейшего трудоустройства.

АРЧК было создано, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2019 году агентство помогло трудоустроить на предприятия макрорегиона почти 8 тыс. специалистов, открыть 17 образовательных программ в колледжах и вузах ДФО. С декабря 2019 года функции АРЧК распространены на Арктическую зону РФ.