В МВД Финляндии заявили, что границу с Россией откроют для туризма в числе последних

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июня. /ТАСС/. Финляндия, скорее всего, откроет границу с Россией для туризма в числе последних, только после начала свободного передвижения внутри Шенгенской зоны. Об этом заявила в четверг глава МВД Финляндии Мария Охисало.

"Правительство постоянно следит за ситуацией. Сначала будут отменены ограничения на границах внутри Шенгена, и затем мы перейдем к так называемым третьим странам, к которым относится Россия. Это, скорее всего, последние страны, которые будут открыты для туризма", - приводит ее слова телекомпания Yle.

По словам министра, прежде чем границы будут открыты для туристов, сначала могут быть разрешены рабочие поездки. Однако все эти вопросы, добавила Охисало, будут обсуждаться на уровне ЕС.

Число инфицированных коронавирусом в Финляндии увеличилось в четверг до 7 172. С начала пандемии в стране зафиксировано 327 летальных исходов. Замедление темпов пандемии в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев по стране стабильно составлял менее 20 в сутки. В общей сложности 6,6 тыс. человек вылечились от последствий заражения коронавирусом.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Балтии и государства Северной Европы, за исключением Швеции. Граница с РФ останется закрытой до 14 июля.