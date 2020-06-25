В Нью-Йорке биржевые индексы понизились на фоне сообщений о распространении COVID-19 в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в четверг понизились на фоне сообщений о росте числа случаев заражения коронавирусом во Флориде и Калифорнии, а также на данных министерства труда о числе обращений за пособиями по безработице на 1,48 млн.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии упал на 125,39 пункта (-0,49%) - до отметки 25 320,55. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 7,56 пункта (-0,25%) и оказался на отметке 3 042,77. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 5,67 пункта (-0,06%) - до 9 903,49.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $37,82 за баррель.

"Котировки понизились на фоне сообщений о росте числа случаев заражения коронавирусом по всей стране, что повлияло на надежды участников рынка на скорое восстановление экономики, - отметила газета The Wall Street Journal. - Кроме того, число обращений за пособиями по безработице в последнюю неделю сократилось всего на 60 тыс. до 1,48 млн, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, хотя и подтвердило тенденцию к снижению числа обращений за пособиями по сравнению с пиком в марте".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек.