Норвегия планирует снять ограничения на поездки в страны ЕС в июле

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июня. /ТАСС/. Норвегия с 15 июля снимет введенные в марте из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки между королевством и странами ЕС и Европейской экономической зоны. Об этом сообщила в четверг газета Dagens Naeringsliv со ссылкой на источники в правительстве страны.

При поездках, отмечает издание, будет отменено требование о нахождении на карантине.

При этом к 15 июля норвежский институт здравоохранения подготовит список государств, для которых ограничения продолжат оставаться в силе. Как уточнила на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, ограничения на поездки будут сняты с оговоркой - если это будет позволять ситуация с коронавирусом в каждой конкретной стране. Критерием здесь будет менее 20 случаев инфицирования на 100 тыс. населения. Так, в частности, при поездках в Швецию норвежцам после возвращения домой придется соблюдать карантин.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии увеличилось в четверг до 8 793. В течение последней недели прирост числа инфицированных каждые сутки составлял менее 30. По мнению властей, спад эпидемии продолжается. В Норвегии от последствий коронавируса умерли 249 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны в условиях пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия с рядом ограничений открыла границы для поездок в страны Северной Европы.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.