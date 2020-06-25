Почти все предприятия по производству тепличных овощей потеряли выручку в период пандемии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Почти все предприятия по производству тепличных овощей потеряли выручку на 25% и более в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Теплицы России".

"В целом, на деятельность всех тепличных комбинатов России без исключения негативное влияние оказала ситуация, сложившаяся из-за пандемии. В июне мы провели исследование влияния COVID-19 на тепличную отрасль. Опрос показал, что практически все комбинаты (96%) зафиксировали снижение выручки более чем на 25% за весенние месяцы текущего года. Некоторые из респондентов сообщают, что потери выручки достигли более 50%", - приводятся в сообщении слова президента ассоциации Алексея Ситникова.

Как отметил он, по мнению представителей тепличных предприятий, главной причиной текущих проблем в отрасли является недостаток поддержки со стороны государства (67%). Негативно сказалось и недобросовестное ценообразование на продукцию в торговых сетях (17%). Кроме того, 90% представителей предприятий защищенного грунта отметили падение спроса на овощную продукцию из-за снижения покупательской способности населения. Цены реализации в апреле и мае были существенно ниже уровня прошлого года.

В ассоциации также считают проблемой отрасли рост тарифов на электроэнергию. По мнению экспертов, помочь ситуации может компенсация 50% затрат на свет и газ. "Мы оценивали объем необходимых средств для компенсации затрат на электроэнергию в конце прошлого года при подготовке документов принятия бюджета на 2020 год. По нашим оценкам, эта сумма по тепличным комбинатам составляет порядка 9 млрд рублей для реализации 50% компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей на электроэнергию", - считает Ситников.

По словам Ситникова, многие тепличные комбинаты испытывают проблемы с тем, что по численности они не могут относиться к предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП), вследствие чего оказываются вне рамок государственной поддержки: "На данный момент проходит обсуждение поправок в закон об МСП в отношении критерия численности сотрудников при отнесении предприятия к МСП. При условии их внесения большинство тепличных комбинатов получили бы статус МСП, что несомненно помогло бы нашей дальнейшей работе". В ассоциации добавили, что прогнозировать рост выручки представители тепличного комплекса на данный момент не берутся, поскольку сейчас приоритетной задачей является минимизация убытков производства.

Ассоциация "Теплицы России" - некоммерческое объединение тепличных хозяйств и предприятий смежных отраслей. В состав ассоциации входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств.