Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст стал новым членом совета директоров МТС. Об этом говорится в сообщении оператора по итогам проведения заочного годового общего собрания акционеров.

Помимо него, новыми членами совета директоров стали: председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир, а также бывший вице-президент по технологиям Amazon и бывший вице-президент по технологиям Amazon и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура.

Свои места сохранили член совета директоров АФК "Система", председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Томас Холтроп и бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев, независимый директор Регина фон Флемминг.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,02% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 44,29% уставного капитала МТС (10,2% акций компании и ADR на 34,09% акций МТС). Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.