"Роснефть" в рамках buyback приобрела еще 5 тыс. акций и 160 тыс. GDR

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций (buyback) и за 25 июня приобрела еще 5 тыс. обыкновенных акций и 160 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается примерно в $0,85 млн.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100%-ное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в распоряжении "РН-Капитала" находятся 18 390 700 обыкновенных акций и 18 495 524 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.