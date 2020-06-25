Эксперт: доля рынка интернет-торговли в 2020 году может вырасти до 10%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Доля интернет-торговли по итогам 2020 года может достигнуть 10% оборота ретейла за счет увеличения онлайн-продаж у традиционной розницы. Такое мнение высказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов во время онлайн-конференции "Ритейл 4.0: жизнь в цифре" в ТАСС.

"Не исключаю, что такое может произойти, потому что падение в нон-фуде (непродовольственном ретейле - прим. ТАСС) очень серьезное", - отметил он, подчеркнув, что точную оценку можно будет дать по итогам первых двух кварталов.

По словам Соколова, сокращение рынка розничной торговли в целом в 2020 году может привести к росту рынка интернет-торговли за счет перетекания продаж в онлайн-каналы. По итогам 2019 года оборот российской розницы составил 33,6 трлн рублей. По данным АКОРТ, непродовольственный ретейл в 2020 году может потерять 35% или 6,08 трлн рублей. По прогнозам АКИТ, онлайн-торговля в 2020 году будет примерно на уровне 2,5 трлн рублей, что составит около почти 10% всего рынка.

"Если оба эти тренда (рост онлайн-продаж и падение розничных - прим. ТАСС) сойдутся, мы увидим рост e-commerce. Мы понимаем, что объем ретейла, конечно, снизится потому что сейчас компании потеряли колоссальные объемы, потеряли огромные деньги - до 80% выручки потеряли за эти два месяца и не могут их нарастить. Не было этого отложенного роста в спросе, даже в открытых торговых центрах, в открытом ретейле, которому сейчас дали работать, несмотря на то, что сейчас половина еще закрыта в регионах, половина торговых центров не функционирует. Даже там доля продаж доходит до 60-80% от обычной нормы прибыли, от обычной выручки и 100% не закрывает, поэтому определенно мы увидим снижение в общем объеме ретейла", - пояснил он.

В России в 2019 году порядка 6,1% от общего объема розницы идет через интернет-продажи, в США - это 16%, в Великобритании - 22%, в Китае - 36,6%, напомнил Соколов. "У нас достаточно серьезный потенциал для развития нашего рынка. На этом рынке совершенно точно хватит места всем новым проектам. Как минимум, в 3 раза, на мой взгляд, мы еще сможем вырасти. А что касается покупательской аудитории, для которой может работать е-сommerce, сейчас по опросам это 47 с лишним млн человек. Надо сказать, очень важный момент, у нас постоянно растет доля продаж через mobile. По 2019 году это уже почти 25% продаж. Здесь я имею в виду все: и через приложения, и просто через обычный мобильный трафик", - отметил глава АКИТ.

Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2019 года составил 2,09 трлн рублей против 1,66 трлн руб. в 2018 году. Наиболее популярной категорией на российском рынке e-commerce (порядка 30,5% рынка в денежном выражении) стала бытовая техника и электроника. Москва формирует 26,6% рынка e-commerce.