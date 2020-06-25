Huawei готова инвестировать в новые технологии для создания в РФ цифровой инфраструктуры

Пандемия коронавируса значительно ускорила развитие цифровизации общества. По мере того, как все отрасли стали предъявлять все более высокие требования к модернизации цифровой экосистемы, появление идеи единой инфраструктуры стало необходимым условием для ускорения этого процесса, считают в Huawei. Сейчас все больше видна необходимость развивать технологии: совершенствовать средства связи, повсеместно внедрять "умные" устройства, новые цифровые сервисы, цифровизировать государство.

В этом контексте для любых стран, претендующих на технологическое лидерство и желающих иметь конкурентоспособную экономику, важно развивать так называемую новую инфраструктуру - достаточно широкий спектр объектов и прикладных технологий, включающий инфраструктуру для создания сетей связи 5G, интеллектуальную электросеть, междугороднюю высокоскоростную железную дорогу, городской беспилотный рельсовый транспорт, станции зарядки электротранспорта. Со своей стороны поддерживать эту цифровую сеть будут центры обработки больших данных, искусственный интеллект и промышленный интернет. Основным отличием "новой инфраструктуры" от традиционной является информационно-коммуникационная компонента, помогающая обеспечить эффективную поддержку цифровой экономики.

Практическое применение строительства "новой инфраструктуры" на первых порах найдет себя в цифровизации тех сервисов, которые можно перенести из офлайна в онлайн, чем пришлось заниматься компаниям и государству в период пандемии. Так, речь идет о развитии электронной коммерции, образовательных, медицинских и других дистанционных сервисов, онлайн-платежей, цифровизации банковских услуг и городских систем, перечислили в Huawei.

"Главной целью создания "новой инфраструктуры" является построение интеллектуального и здорового общества и включает в себя заботу о здоровье граждан, доступные социальные инициативы и программу защиты окружающей среды. Все это является долгосрочным планом развития на 5-10 лет", - уверены в Huawei.

Инвестиции в цифровую инфраструктуру

По мнению Huawei, чтобы справиться с последствиями экономического спада, свойственного всем странам во время эпидемии, необходимо развивать проекты как "старой", так и "новой инфраструктуры". "В ближайшие один-два года "новая инфраструктура" постепенно заменит "старую", привлекая все больше и больше инвестиций. В долгосрочной перспективе именно "новая инфраструктура" станет гарантом инновационного развития и формирования стратегического кадрового резерва страны", - поясняют в компании.

Одна из стран, наиболее активно приступивших к развитию "новой инфраструктуры" для цифровой трансформации экономики, - родной для Huawei Китай. Согласно предварительным оценкам, в 2020 году общий объем инвестиций в крупные проекты, анонсированные местными органами власти в Китае, составил почти 4,9 трлн долларов, причем большая часть этих проектов относится к "новой инфраструктуре".

Такие инвестиции окупаются. В среднем за последние 30 лет каждый доллар, инвестированный в цифровые технологии, обеспечивал рост ВВП на 20 долларов. При этом инвестиции в другие сферы дают меньший эффект: подобное соотношение - один к трем, то есть разница в почти в семь раз, рассказывают в Huawei.

Сама Huawei ежегодно вкладывает в R&D более 10% годового дохода. Так, в 2019 году Huawei вложила в научно-исследовательскую работу 18,9 млрд долларов, что составило 15,3% ее годового дохода. "Huawei - технологичная компания, предлагающая конкурентоспособные решения, которые могут использоваться в проектах строительства "новой инфраструктуры", и прямым вкладом в ее развитие можно считать постоянные инвестиции компании в научно-исследовательскую деятельность и подготовку технических специалистов мирового уровня", - заявляют в компании.

Как обстоят дела в России?

В 2018 году во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина в России был представлен национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. Huawei отмечает, что одной из ключевых точек для развития отрасли в России стал федеральный проект по развитию информационной инфраструктуры.

При этом компания считает, что пока же Россия серьезно отстает от других стран в плане уровня внедрения ключевых элементов "новой инфраструктуры", таких как сети стандарта 5G и центры обработки данных. "Например, в Южной Корее коммерческое использование 5G в 85 городах началось уже в 2019 году, в Японии сеть станций 5G охватывает почти всю страну, а в России технология пока не вышла за пределы тестовых зон. По прогнозам аналитиков, к 2025 году лидерами по проникновению сетей пятого поколения будут Китай, США, Япония и Южная Корея - в них высокоскоростной связью будут пользоваться 36-66% абонентов сетей мобильной связи. В России, если текущая ситуация с внедрением стандарта 5G не изменится, этот показатель будет равен всего 19%", - сообщили в компании.

Вместе с тем российские власти рассматривают вариант сокращения расходов на 5G. Ранее Минкомсвязь РФ уже предлагала отдать часть средств, заложенных на реализацию в 2020 году мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура", в том числе по развитию 5G. Так, средства могут пойти на поддержку предприятий и населения, пострадавших от пандемии и введенных в связи с ней ограничений, а также на поддержку ТВ-вещания в регионах, однако этот вопрос пока окончательно не решен.

Согласно письму госкорпорации Ростех, которое было направлено в Минкомсвязь РФ, сокращение госфинансирования дорожных карт по 5G на 50% в 2020 году может замедлить развитие сетей связи пятого поколения в России на несколько лет. По данным Ростеха, на развитие 5G в 2020 году в части создания оборудования, включая базовые станции, вместо 4,3 млрд рублей планируют выделить лишь 2,4 млрд рублей.

В Huawei заявили ТАСС, что, несмотря на пандемию, компания готова предложить российскому рынку уникальный технологический опыт, разработку совместных с российскими поставщиками аппаратных и программных решений, а также организацию совместного производства. Также компания будет продолжать инвестировать в локальные исследования и разработки, развивать партнерскую экосистему и образовательные программы, таким образом делая свой вклад в развитие российской IT-индустрии.

Новая стратегия компании в РФ

Компания сообщила ТАСС, что готова к реализации в России новой стратегии Huawei, которая называется TIGER (Technology, Industry, Growth, Ecosystem, Reliability). Она подразумевает совместное с российскими компаниями развитие и использование технологий, создание индустриальных решений, программы стимулирования для партнеров и создание экосистемы, что в конечном счете будет способствовать ускоренному развитию в России собственной отрасли. За последние три года компания Huawei произвела в России закупок на 392 млн долларов. В 2020 году компания продолжит сотрудничество в области разработки продуктов и технологий, что обеспечит комплексное развитие локальных возможностей по производству и реализации продукции.

Также Huawei планирует продолжить сотрудничество с российским правительством и операторами связи в области 5G, будут активно тестироваться соответствующие технологии и решения. В 2020 году Huawei планирует инвестировать 2 млрд рублей в развитие в России экосистемы процессоров Ascend и Kunpeng, чтобы диверсифицировать техническое предложение в вычислительной отрасли. Кроме того, будет расширено сотрудничество с российскими партнерами в области локализации производства серверов и интеллектуальных терминальных устройств.

Что касается сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, Huawei развернет строительство российской экосистемы ИИ по трем направлениям: во-первых, компания продолжит укрепление сотрудничества с российскими партнерами по разработке совместных инноваций в области ИИ на базе инновационной лаборатории Huawei OpenLab в Москве; во-вторых, проведет подготовку российских разработчиков на базе глобального сообщества Ascend Developer Community; в-третьих, разработает разнообразные курсы, связанные с технологиями ИИ, и расширит круг российских университетов, где будет проводиться подготовка по данному направлению.

В 2020 году суммарный объем инвестиций Huawei в партнерские программы в России составит 5 млн долларов. В планах на ближайшие пять лет - увеличение закупок у российских поставщиков с 392 млн долларов в 2017-2019 гг. до 800 млн долларов в 2020-2025 гг. и увеличение количества НИОКР-центров в России до пяти.