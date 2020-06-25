Reuters: Sanofi сократит персонал, несмотря на €200 млн помощи от Франции

По его данным, реорганизация затронет ряд европейских стран, а также, вероятно, и "некоторые другие за пределами региона". Исключением станут лишь подразделения, занимающиеся вакцинами и изучением редких заболеваний. Только во Франции под угрозой до 1 тыс. рабочих мест.

Источники агентства сообщили, что руководство компании встретится с представителями коллективов в пятницу и в понедельник, чтобы обсудить план реструктуризации. Утверждается, что сокращения связаны с озвученным еще в декабре 2019 года решением исполнительного директора Sanofi Пола Хадсона урезать расходы компании на €2 млрд к 2022 году. Официально компания никак не комментирует эту информацию.

Девять дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал выделить €200 млн на поддержание разработки и производства вакцин и лекарств. Исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон тогда пообещал, что компания со своей стороны потратит на эти цели €610 млн.

Соответствующее обещание Макрон огласил спустя месяц после скандала, вызванного сообщениями СМИ о том, что корпорация планирует в приоритетном порядке предоставить пациентам в США вакцину от коронавируса, как только та будет разработана. Решение было якобы принято руководством компании, после того как США выделили $30 млн на развитие исследований в этой области. Хадсон и президент корпорации Серж Вайнберг после этого встретились с Макроном в Елисейском дворце и заверили его, что вакцина будет в равной степени доступна для всех.