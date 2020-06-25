ФАС ожидает стабилизации оптовых цен на бензин в июле

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Нормативы реализации топлива нефтяными компаниями на бирже с 1 июля вернутся к прежним уровням, которые вдвое превысят действовавшие в апреле - июне обязательные объемы. В оптовом сегменте ситуация должна стабилизироваться. Об этом ТАСС сказал начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

"Вернутся обязательные минимальные объемы продаж", - подтвердил он. При этом он отмерил, что реальные объемы продаж топлива на биржевых торгах превышали действовавшие ранее нормы и в период временных ограничений.

Тем не менее он отметил, что ФАС "ожидает стабилизации" цен в оптовом сегменте в июле.