Инфляция в России с 16 по 22 июня составила 0,1%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 16 по 22 июня находилась на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,6%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 22 июня (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила около 3,16%.

По данным Росстата, в группе наблюдаемых медикаментов подорожал линекс - на 0,6%, флуоцинолона ацетонид - на 0,1%. При этом цены на офтан катахром и метамизол натрия (анальгин отечественный) снизились на 0,7%, троксерутин - на 0,3%, бромгексин и валокордин - на 0,2%, ренни и алмагель - на 0,1%.

За отчетную неделю среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубную пасту - на 0,7%, зубные щетки - на 0,6%, туалетную бумагу, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. При этом стоимость детских подгузников и стирального порошка опустилась на 0,2%.

В статистическом ведомстве также отметили рост цен на телевизоры - на 0,4%, отечественные сигареты с фильтром - на 0,2%. Одновременно с этим, напольные пылесосы стали дешевле на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,3%, дизельное топливо - на 0,2%.

Цены на продукты

Стоимость гречневой крупы в России за неделю выросла на 0,5%, мяса кур - на 0,7%.

"За период с 16 по 22 июня 2020 г. среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,7%. Подорожание на 2,5% и более отмечено в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике - на 3,8% и Пензенской области - на 3,5%. В Иркутской области и Еврейской автономной области мясо кур подешевело на 1,9% и 1,7% соответственно", - отмечается в сообщении.

По данным статистики, среди остальных продуктов питания подорожали - чай черный (на 0,7%), рис шлифованный (+0,6%), консервы мясные, крупа гречневая и конфеты шоколадные (+0,5%), маргарин, консервы мясные и овощные для детского питания (+0,4%), печенье (+0,3%), сыры сычужные, мука пшеничная, хлеб ржаной, вермишель и соль поваренная (+0,2%).

В то же время яйца куриные подешевели на 1,3%, молоко стерилизованное - на 0,4%, сахар-песок - на 0,3%, свинина и рыба мороженные - на 0,2%, масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания и карамель - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем, по данным Росстата, составил 0,8%, в том числе на картофель - 4,4%, яблоки - 3,1%, морковь - 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук репчатый - на 4,3%, огурцы - на 4,1%, капуста белокочанная - на 2%.