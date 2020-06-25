Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 13 копеек

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 15 по 21 июня выросли на 13 копеек и составили 45,13 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-98 выросли на 11 копеек - до 42,66 рубля и 52,24 рубля за литр соответственно. Бензин Аи-95 подорожал на 17 копеек - до 46,2 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива возросла на семь копеек и составила 47,85 рубля за литр.

Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 71 субъекте РФ, наиболее заметный отмечен в Севастополе и Махачкале - на 2%. При этом ведомство не приводит данных о регионах, где наблюдалось снижение цен.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 до 49,69 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 54,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,4 до 44,06 рубля, марки Аи-95 - от 44,8 до 47,96 рубля, марки Аи-98 - от 52,8 до 54,89 рубля за литр.

Общий объем выпуска бензина в РФ с 15 по 21 июня вырос на 9,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 792,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,4% и составило 1 млн 459,9 тыс. тонн.