Кассация подтвердила отмену требований "Победы" о платной регистрации за рубежом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу авиакомпании "Победа" по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров авиаперевозчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы, куда вернулось гражданское дело после кассации.

"Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 октября 2019 года оставлено без изменения, кассационная жалоба ООО "Авиакомпания "Победа" - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

8 октября прошлого года транспортный прокурор, не согласившись с решением суда первой инстанции, обжаловал его в Московском городском суде. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции было отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Суд установил, что введение авиакомпанией "Победа" платы за регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах напрямую противоречит закону. В соответствии с федеральными авиационными правилами, перевозчик или обслуживающая организация обеспечивают в аэропорту регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке.

После проверки прокуратура сообщала, что, согласно поступающим в прокуратуру обращениям граждан, плата за регистрацию на рейсы взимается в размере €25 и может составлять 50 и более процентов от стоимости билета, что является значительной суммой для пассажиров. В связи с этим прокуратура подала иск о признании данных требований незаконными. 26 апреля 2019 года Щербинский районный суд отказал в удовлетворении иска, после чего прокурор обжаловал это решение.