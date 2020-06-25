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Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Компания также выплатит $18,5 млн компенсации
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© Shutterstok/FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, а также выплатить компенсацию в размере $18,5 млн. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу суда.

"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000 ", - говорится в постановлении. Около $1,19 млрд из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами. Кроме того, в документе отмечается, что Telegram должна в течение 30 дней выплатить компенсацию в размере $18,5 млн.

Telegram Group Inc. и всех ответчиков по делу обязали в течение трех лет уведомлять Комиссию о любых операциях по выпуску криптовалюты. Как следует из постановления, ответчики "должны уведомлять комиссию за 45 дней до прямого или косвенного участия в выпуске криптовалюты" или какой-либо цифровой валюты. Вместе с тем суд отмечает, что ответчики не обязаны получать от данного регулирующего органа разрешение на указанные операции. 

При этом  суд не требует от ответчиков признания вины. Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. согласились на вынесение постановления "без признания или отрицания утверждений в обвинительном заключении". Вместе с тем они не оспаривают юрисдикцию суда в Нью-Йорке на разбирательство дела. Суд также обязал ответчиков выполнять требования законодательства США относительно того, что операции по продаже ценных бумаг должны быть зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Истцы оставляют за собой право начать новое судебное разбирательство, если выяснится, что Telegram во время процесса предоставляла заведомо ложную информацию.

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