Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег

ТАЛЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Финансовая инспекция (ФИ) Эстонии оштрафовала банк SEB Pank на €1 млн за недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом инспекция сообщила в четверг.

"С 2014 года финансовая инспекция направила банкам ясный сигнал о том, что у них должны быть системы контроля, соответствующие международно согласованным стандартам борьбы с отмыванием денег, - заявил председатель правления ФИ Килвар Кесслер. - Мы выявили недостатки в работе SEB Pank по предотвращению отмывания денег, поэтому мы решили направить предписание банку и оштрафовали его".

Как указано в сообщении, ФИ наложила на SEB штраф в размере €1 млн за четыре допущенных в 2017-2019 годах нарушения, которые выявились в ходе инспекции, проведенной в SEB Pank с 26 августа по 27 сентября 2019 года.

В частности, в ходе инспекции выяснилось, что SEB Pank в период с 27 ноября 2017 года по 27 сентября 2019 года нарушал обязательство регистрировать и хранить данные, а также не соблюдал требования комплексной проверки для идентификации бенефициарного собственника или требования комплексной проверки для мониторинга коммерческих отношений. Кроме того, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма.

Банк должен устранить выявленные недостатки в течение шести месяцев с момента получения предписания, указано в сообщении.

SEB Pank является дочерней компанией шведской банковской группы SEB. Как сообщает агентство BNS, финансовая инспекция Швеции в четверг оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (€95 млн) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии.