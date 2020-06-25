RWE внедрит цифровую систему мониторинга распределенных энергоресурсов от Siemens

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Немецкая энергетическая компания RWE инвестирует в новую систему диспетчерского мониторинга и сбора данных (SCADA) для управления возобновляемыми источниками энергии в Европе. Программное обеспечение предоставит компания Siemens, сообщило издание Smart Energy International.

"В рамках нового проекта участникам предстоит интегрировать новое программное решение Siemens в существующую цифровую инфраструктуру RWE, что позволит компании более эффективно координировать свои производственные мощности в Германии, Бельгии и Нидерландах. Кроме того, в будущем систему можно будет использовать для оптимизации нагрузки в сети с учетом доступа к энергии из альтернативных источников", - отметила генеральный директор Siemens Digital Grid Сабина Эрлингхаген.

Новая система SCADA Optime будет использоваться в работе диспетчерского центра компании Siemens в Эссене, Германия, для проведения регулярного мониторинга ветровых и солнечных электростанций. Решение также предусматривает возможность интеграции распределенных энергоресурсов, таких как аккумуляторные батареи и дизельные резервные генераторы.

Благодаря новому решению RWE сможет создать виртуальный прообраз своих электростанций и контролировать распределенные энергетические ресурсы в режиме реального времени. Система рассчитывает наиболее экономичный вариант использования энергии в сети и позволяет эффективно координировать весь портфель энергетических активов.