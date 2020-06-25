На оснащение медучреждений Дагестана в 2020 году направят почти 1,3 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Медицинские учреждения Дагестана в этом году получат новое оборудование на общую сумму около 1,3 млрд рублей, финансирование на эти цели увеличили более чем на 300 млн рублей по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте главы республики.

"В 2019 году на эти цели [приобретение медицинского оборудования] направлено 978 млн рублей. В этом году предусмотрен 1 млрд 294 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2020 году планируется направить 724 млн рублей на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, в прошлом году на эти цели было выделено 275 млн рублей, годом ранее - 50 млн рублей.

В ходе 47-й сессии Народного собрания (парламента) Дагестана в четверг глава региона Владимир Васильев отметил, что финансирование системы здравоохранения Дагестана с каждым годом увеличивается. "Из бюджета республики на здравоохранение выделено в 2017 году - 3,3 млрд рублей, в 2018 году - 4,9 млрд рублей, в 2019 - 8,5 млрд рублей, а в 2020 году - 10,6 млрд рублей. Мы наращиваем финансирование, наблюдается рост за этот период в 3,2 раза", - приводятся в сообщении слова Васильева.

Он также отметил, что бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана за последние четыре года вырос на 36,4% - с 25 млрд рублей в 2017 году до 34,1 млрд рублей в 2020 году. "Проведена работа по оптимизации бюджета ФОМС. Если в 2017 году его долг в рамках межтерриториальных счетов от территориальных фондов различных субъектов РФ на оплату оказанной медицинской помощи жителям региона составлял порядка 1,7 млрд рублей, то в 2020 году - 148,7 млн рублей, то есть он уменьшился почти в 12 раз", - отмечается в сообщении на сайте главы региона.