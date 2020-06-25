Bloomberg: экспорт российской нефти Urals в июле упадет на 40% на фоне ограничений ОПЕК+

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Экспорт российской нефти сорта Urals в июле планируется в объеме 785 тыс. б/с, что на 40% меньше уровня июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с прогнозной статистикой. В таком объеме российский сорт Urals планируется отгрузить в июле из трех морских портов - Приморска, Усть-Луги и Новороссийска.

Россия сокращает добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 9,7 млн б/с в мае - июне, что в годовом исчислении приведет к снижению добычи на 10% к уровню 2019 года. Как ожидается, в 2020 году Россия произведет 510-520 млн тонн нефти, однако примерно половина из этого объема пойдет на внутреннюю переработку, поэтому сокращение затронет экспортные поставки.

Так, поставки нефти из Приморска, как ожидается, снизятся на 1,3 млн тонн, до 307 тыс. б/с в июле. Это примерно на треть меньше, чем было отгружено годом ранее, отмечает агентство. Из порта Усть-Луга планируется поставить 284 тыс. б/с, из Новороссийска - менее 200 тыс. б/с.