Обеспечение лекарствами льготников Дагестана в 2020 году вырастет почти на 12%

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют направить в текущем году на лекарственное обеспечение льготников 1 млрд 81 млн рублей, что почти на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в четверг на сайте главы Дагестана по итогам выступления руководителя республики на сессии Народного собрания (парламента) региона.

"Выступая сегодня перед депутатами Народного Собрания республики, глава Дагестана Владимир Васильев рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением льготной категории граждан. В этой сфере удалось добиться значительных результатов. В подтверждение своих слов руководитель региона сообщил, что на эти цели в 2017 году было выделено 167,9 млн рублей, в 2019 году - 970 млн рублей, на 2020 запланирован 1 млрд 81 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "таким образом, этот показатель увеличился в 6,4 раза, что позволит обеспечить больше дагестанцев лекарствами".

В ноябре прошлого года первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов в интервью ТАСС сообщал, что в 2020 году на лекарственное обеспечение льготников в республике планируется направить около 1,2 млрд рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что число обращений жителей республики в прокуратуру о необеспечении их лекарственными средствами выросло на 30%.