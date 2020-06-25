Авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком впервые запустят этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Рейсы между аэропортами Крыма и Дальнего Востока будут впервые открыты летом 2020 года, говорится в распространенном в четверг сообщении Минтуризма Крыма.

"Планируется увеличение маршрутной сети: с 30 июня в Крым можно будет прилететь практически из любого региона РФ. Кроме того, летом воздушная гавань полуострова впервые запустит авиасообщение с Дальним Востоком, и это, безусловно, станет значимым событием", - говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что динамика перелетов в Крым в июле ожидается не ниже, чем за аналогичный период прошлого года. "По нашим прогнозам, этот июль у нас будет не хуже, чем прошлогодний. Идет тенденция на увеличение, мы активно работаем с крупными туроператорами, количество полетов и авианаправлений растет ежедневно. Сейчас полеты осуществляются по 30 направлениям, до конца июня их количество вырастет до 46", - приводятся в сообщении слова генерального директора международного аэропорта Симферополь Евгения Плаксина.

Также в сообщении отмечается, что доступные цены на авиабилеты и действующая программа льготных перевозок поспособствуют тому, что на полуостров активно поедут отдыхающие. "Хорошая динамика по стоимости авиационных перевозок: поскольку конкуренция на крымское направление высокая, все авиакомпании снизили цены на билеты. При этом продолжает действовать программа субсидирования. То есть молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также лица с ограниченными физическими возможностями могут приобрести льготные билеты", - сказал Плаксин.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя резко сократился в марте из-за пандемии коронавируса. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. В мае он сократился на 330 тыс. человек, или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. После отмены с 15 июня обязательной обсервации для приезжающих в Крым аэропорт принял и отправил за неделю 614 рейсов, показатель вырос сразу почти на 40%.

При этом сохраняются ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля, при этом должны соблюдаться требования Роспотребнадзора. Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии. В Минтуризма Крыма ранее сообщили, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.