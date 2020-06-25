Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли, но инвесторов тревожат вспышки коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в четверг показали умеренный рост. Как отметила газета The Wall Street Journal, на рынке по-прежнему царит неуверенность в связи с тем, как скажется на перспективах восстановления экономики рост случаев заражения коронавирусом в Техасе, Флориде и Калифорнии.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 322,76 пункта (1,27%), до отметки 25 768,70. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 35,68 пункта (1,17%) и оказался на отметке 3 086,01. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 114,08 пункта (1,15%), до 10 023,25.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $39,02 за баррель.

"Всех участников рынка заботит прежде всего вопрос о том, по какой траектории будет меняться ситуация с коронавирусом, - привела газета The Wall Street Journal мнение главного управляющего компании Thornburg Investment Management Джейсона Брейди. - Если вновь будут вводиться санитарные ограничения, то инвесторы будут задаваться вопросом о том, каковы будут последствия таких шагов и некоторые посчитают необходимостью свести риски к минимуму".