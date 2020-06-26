В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Закон о виноградарстве и виноделии, вступающий в силу 26 июня, позволит снизить количество контрафакта, продаваемого под видом российского вина, а также поддержать производство винограда в России, считают опрошенные ТАСС представители отрасли. При этом, по их мнению, в законе не учтен ряд рисков, связанных в том числе с недостаточным количеством винограда, выращиваемого в стране.

В частности, с сегодняшнего дня российским можно будет называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Определен порядок государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия.

Новый градус поддержки

По новому закону виноделие в России становится самостоятельной отраслью, которая и регулироваться будет отдельно - до сих пор виноделы вынуждены были играть по правилам, установленным для производителей крепкого алкоголя. Отдельное ее регулирование действуют почти во всех странах, где есть виноделие.

Одним из важнейших положений закона игроки рынка считают защиту российских виноделов, использующих для производства отечественный виноград - разливать на территории РФ вино из импортных виноматериалов теперь будет запрещено.

"Российские производители будут стараться постепенно занимать эту нишу, но это процесс длительный, зависящий от расширения посадок виноградников в стране и общего рыночного и законодательного поля. При этом развитие отечественного виноделия - это не только расширение площадей виноградников и увеличение рабочих мест в виноградарстве. Это также увеличение рабочих мест и деятельности производителей комплектующих, тары, логистики, продаж и т. п.", - отметили в пресс-службе фирмы "Фанагория" (Краснодарский край), одного из крупнейших винодельческих предприятий России.

Один из крупнейших крымских производителей вина Валерий Захарьин, который более 20 лет производит вина под собственным брендом из автохтонных сортов винограда, считает, что новый закон поддержит виноделов, которые самостоятельно выращивают виноград.

"Сейчас вообще наблюдается революция в виноделии с уклоном в поддержку местного производителя и, главное, поддержку тех, кто высаживает виноградники. Потому что производство вина и, собственно, винограда будет облагаться (акцизом - прим. ТАСС), но это будет выглядеть более интересным по отношению к виноматериалам, которые привозятся. Пока мы видим, что идея хорошая ", - сказал Захарьин ТАСС, добавив, что выращивание винограда в России требует поддержки, так как виноградари сталкиваются с большим количеством проблем, в том числе с рисками природно-климатического характера.

Владелец севастопольской винодельни Uppa Winery Павел Швец отметил, что вступление в силу нового закона приведет к сокращению на рынке объема некачественной продукции, которая продается под видом российского вина. "Российское вино будет производиться только из российского винограда, соответственно, можно ожидать, что его качество повысится. В любом случае на рынке не будет некачественной продукции, которая делается из импортного сырья под видом российских вин", - сказал Швец ТАСС.

Виноград повышенного спроса

Требование нового закона производить российские вина исключительно из выращенного на территории РФ винограда должно привести к росту закупочных цен на виноград - до сих пор было выгоднее производить вино из импортных виноматериалов, поэтому цены на виноград падали, рассказал ТАСС начальник управления виноградарства Минсельхозпрода Республики Дагестан Гайдар Шуайбов.

"У нас очень много винограда, мы не знаем, куда его девать, в прошлом году мы переработали 131 тыс. тонн винограда, цена была очень низкая. От этого закона ждем, что закупочная цена винограда поднимется, потому что на импортном уже нельзя будет написать "вино", надо будет писать "винный напиток", - пояснил Шуайбов.

При этом, по его словам, дагестанские производители шампанского намерены предложить ряд изменений в закон, они касаются, в частности, способа производства шампанского "брют". "Резервуарным методом не разрешено [производить], можно только бутылочным, а мы в основном делаем резервуарным методом", - пояснил собеседник агентства, добавив, что внедрение нового метода на предприятиях республики потребует ощутимых затрат.

С другой стороны, отметил Шуайбов, поддержка виноградарства и виноделия может дать дополнительный импульс развитию винного туризма в республике: "У нас есть места, которые можно показывать, к примеру, Воронцовские подвалы, которые находятся в Геджухе, 1800-х годов. Есть и другие места, в которые можно привести [туристов]".

Импортное вино подорожает

Однако, несмотря на очевидные позитивные положения, многие российские виноделы считают новый закон неоднозначным. Так, полный запрет на ввоз импортных виноматериалов может привести к росту цен на бутилированное импортное вино, которое будет разливаться из тех же материалов в странах ближнего зарубежья, считает Павел Швец.

"Мне кажется, что такая мера несколько преждевременна, потому что в России не так много виноградников, чтобы удовлетворить потребность. В итоге вино [из виноматериалов] будут привозить в Россию, но уже бутилированное, соответственно, оно будет дороже, эти деньги осядут в карманах тех, кто имеет заводы в Белоруссии, Казахстане, то есть в ближайших странах", - пояснил севастопольский винодел.

Также, по его словам, спорным является законодательное закрепление технологий производства, которые могут применяться в российском виноделии. "Мир не стоит на месте, появляются новые технологии в виноделии, а у нас их нельзя будет применить без изменений федерального закона, и это отбрасывает нас назад, не дает России возможности занять какую-то главенствующую позицию в сфере инноваций, которые могут быть в виноделии", - отметил Швец.

Скептически оценивает закон и глава крестьянско-фермерского хозяйства в Ростовской области (зона самого северного промышленного виноградарства в РФ), владелец виноградников и производитель вина под маркой "Вина Арпачина" Юрий Малик.

"Изготовление вина из готовых виноматериалов и из собственного винограда с экономической точки зрения - очень разные процессы, конкурировать они друг с другом не могут. Весь смысл этого закона сведен к тому, чтобы ограничить использование балка (виноматериала, ввозимого в РФ - прим. ТАСС), который у нас разливается под видом российского. Нужно просто информировать потребителя, что это вино сделано из импортных виноматериалов. Хотя само по себе это ни о чем не говорит, потому что вино, сделанное из своего винограда, может оказаться значительно хуже, чем вино из импортного виноматериала", - сказал Малик ТАСС, добавив, что ряд российских предприятий, работающих с импортными виноматериалами, неоднократно получали награды за свою продукцию на отраслевых выставках и форумах.

Ростовский винодел также отметил, что сейчас российский рынок испытывает серьезный дефицит качественных отечественных саженцев, особенно местных сортов. "Государство поддерживает только высадку виноградников и уход за ними до плодоношения. Питомники поддержку не получают", - объяснил Малик.

Сегодня развивать собственные питомники имеют возможность только крупные хозяйства и винопроизводители. В частности, свой питомник есть у кубанской "Фанагории".

"Мы производим саженцы, которые используем для собственных нужд и продаем другим хозяйствам. Но есть сорта, которых нет в России, например, некоторые подвойные сорта, которые мы импортировали из Франции", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

В компании добавили, что оценить эффект от нового закона в целом можно будет тогда, когда его положения заработают в полную силу. "Закон не является застывшей догмой, он будет изменяться, дополняться в зависимости от тех реалий, которые возникнут вследствие его применения. Тогда будут видны все его сильные и слабые стороны", - отметил представитель "Фанагории".