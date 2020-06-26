Квартальный убыток Nike составил $790 млн

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Квартальный убыток американской компании Nike, являющейся одним из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви, составил $790 млн. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном в четверг на ее сайте.

Отчет охватывает четвертый квартал 2020 финансового года, истекший 31 мая. Доходы Nike за этот период составили $6,3 млрд, снизившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем продаж товаров компании в режиме онлайн, наоборот, вырос на 75%. Административные и прочие расходы сократились на 6%, достигнув $3,2 млрд.

При этом компании не удалось выйти на чистую прибыль вопреки ожиданиям экспертов. Чистые убытки Nike составили $790 млн, или $0,51 за акцию. Компания в своем отчете неоднократно обуславливает снижение финансовых показателей с последствиями пандемии коронавируса нового типа.