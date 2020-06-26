"Известия": выручка российских аптек в мае упала на 14%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Выручка российских аптек в мае упала на 14% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы DSM Group.

По информации газеты, российские аптеки продали в мае лекарств на 75,3 млрд рублей, что на 14% ниже апрельских показателей. В натуральном выражении продажи оцениваются в 351,7 млн упаковок, это на 15,7% меньше, чем в апреле. На 28,1% снизились продажи группы "Препараты для лечения заболеваний респираторной системы", на 23,4% "Противомикробные препараты для системного использования" и на 26,1% "Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы". Однако лекарства категории противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов, наоборот, пользуются большим спросом, их реализация выросла на 0,5%.

Уточняется, что схожая ситуация присутствует и на рынке биологически активных добавок (БАД). Так, в мае аптеки продали 22,4 млн упаковок на 5,1 млрд. рублей, что на 10,9% ниже апрельских показателей в стоимостном выражении.

Ранее продажи лекарств, наоборот, росли. В марте аптеки заработали рекордные 127,3 млрд. рублей, это примерно на четверть больше показателя февраля и на 46% больше показателя марта прошлого года.