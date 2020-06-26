Малый и средний бизнес в России: что мы о нем знаем?

27 июня будет отмечаться Международный день микро-, малых и средних предприятий. ООН учредила эту дату всего три года назад — в 2017 году, чтобы отметить роль предпринимателей в развитии экономики любой страны. Мы собрали из официальной статистики цифры, которые показывают состояние малого и среднего бизнеса в России

Что такое малое и среднее предпринимательство? Сможете ли вы четко определить, кто они — представители малого и среднего предпринимательства (МСП)? А между тем есть четкие критерии, кто именно к ним относится. Средняя численность работников за год не должна превышать: 15 человек — для микропредприятий, 100 человек — для малых предприятий, 101–250 человек — для средних предприятий. При этом здесь учитываются все сотрудники — и из филиалов, и те, кто работает по совместительству или по гражданско-правовому договору.

Годовая выручка должна оставаться в пределах: 120 млн рублей — для микропредприятий, 800 млн рублей — для малых, 2 млрд рублей — для средних.

Для юридических лиц есть и более специфичные ограничения. Так, суммарная доля участия Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и других фондов в их уставном капитале должна быть не больше 25%, а доля участия иностранных юридических лиц и/или компаний, не относящихся к МСП, не должна превышать 49%. Впрочем, если компания выйдет за какие-то из этих пределов, это еще не значит, что она сразу же сменит статус в глазах государства. Для этого нужно, чтобы значения отличались от заданных законодательством хотя бы три года подряд. Сколько в стране предприятий малого и среднего бизнеса? В России наблюдается заметное расхождение в подходе разных ведомств к оценке общего числа субъектов МСП и количества работающих в этой сфере человек. Так, информацию можно отследить по трем главным источникам — Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС), ее же статистика по регистрации индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП ) и юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Росстат. Данные последнего, например, по индивидуальным предпринимателям (ИП) за 2009–2016 годы в среднем ниже показателей ФНС на 1,1 млн единиц в год, отмечают специалисты РАНХиГС. То есть очевидно, что какую-то часть ИП одно ведомство учитывает, а другое нет. Также есть и тонкости классификации субъектов МСП. Росстат, например, относит к предприятиям и делит на малые и средние только юридических лиц, а ИП учитывает отдельно. Единый реестр в этом смысле более гибкий и отображает индивидуальных предпринимателей в том числе и по "размеру" — микро-, малые или средние.

В РАНХиГС объясняют рассхождение тем, что Росстат, как правило, использует метод досчета, то есть выборочно обследует участников рынка, а затем распространяет полученные выводы на всю их совокупность. В то время как Единый реестр учитывает ИП, которые сдали одновременно все документы — справку о численности занятых и отчетность в рамках используемого режима налогообложения. Кстати, о том, как его выбрать, мы рассказывали отдельно. А ЕГРИП, в свою очередь, содержит сведения в том числе и о ИП с безнадежной задолженностью, а также о тех, кто фактически не работает и отчетность не сдает. Но данные в Едином реестре есть только с 2016 года, так что для долгосрочного анализа в любом случае подходят только наблюдения Росстата. При этом еще нужно учитывать, что с 2008 года критерии МСП изменились: к ним стали относить более крупные организации плюс выделили категорию микропредприятий.

Чем занимается малый и средний бизнес? Согласно данным Росстата, в 2018 году 929 тыс. малых и средних предприятий, а это примерно 34,8% от их общего числа, занимались торговлей. Популярностью у них также пользовались операции с недвижимым имуществом (7,7%), деятельность в сфере транспортировки и хранения (6,5%), строительство (12,7%) и обрабатывающие производства (8,5%). Среди малых предприятий в торговле работали 34,8%, в сфере операций с недвижимостью — 7,8%, в строительстве — 12,7%, в обрабатывающих производствах — 8,4%. А вот интересы средних предприятий уже сильно отличались — среди них оказалось больше фирм, которые заняты в обрабатывающих производствах (25,6%) и сельском хозяйстве (12,5%). Объяснение простое — эти отрасли требует большой компетенции и большего размера организации, чтобы оно могло оставаться эффективным и конкурентным. В случае с индивидуальными предпринимателями в торговле заняты оказались около половины из них — 43,8%, траснпортировкой — еще 12%, а 5,7% — операциями с недвижимостью. То есть ИП предпочитают отрасли, которые, как объяснили в РАНХиГС, отличаются высокой оборачиваемостью средств и отсутствием необходимости иметь большой капитал.

Сколько россиян работает в малом и среднем бизнесе? По данным Единого реестра, на 10 июня 2020 года в секторе МСП работали примерно 15,3 млн человек, из них 7,4 млн (48,4%) — на микропредприятиях, 6,2 млн (40,5%) — на малых, около 1,7 млн (11,1%) — на средних. Но в эти данные не включены те ИП, что не привлекали наемных работников в принципе. А вот Росстат, наоборот, учитывает вообще всех, кто принимает участие в предпринимательской деятельности, — и самих владельцев ИП, и их сотрудников, и помогающих членов семьи, и т.п. В итоге, по его статистике, в 2018 году к малому и среднему бизнесу имели отношение 19,3 млн человек, или примерно 26,7% от общего числа всех работающих россиян.