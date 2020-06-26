Банковский портфель авто- и потребкредитов снизился впервые с 2008 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Снижение выдачи кредитов гражданам после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса привело к тому, что объем кредитных портфелей банков впервые стал меньше, чем в 2008 году. Банковские портфели автокредитов, кредитных карт и потребкредитов показали уменьшение на 3%, до 812,7 млрд руб., 2,8%, до 889,8 млрд руб. и 1,4%, до 4,5 трлн руб. соответственно, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Снижение выдачи кредитов физическим лицам привело даже к тому, что также впервые в новейшей истории [с 2008 года] снизился объем кредитных портфелей банков", - говорится в сообщении, где добавляется, что единственным видом кредитования граждан, где спада не наблюдается, является ипотека. Ее портфель увеличился в апреле на 0,4% в апреле по сравнению с мартом.

Данная динамика розничного кредитного портфеля является некритичной для банковского сегмента, считают в агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НРА). "Нынешний кризис в этом плане уникален - он ударил в основном по сфере услуг и доходам граждан. Тем не менее, низкий рост кредитных портфелей и ожидаемое увеличение просроченной задолженности приведет к снижению консолидированной прибыли в российской банковской системе практически до нуля", - отмечает руководитель рейтинговой службы агентства Сергей Гришунин.

В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" также ожидают роста доли просроченной задолженности. "Потребительское кредитования является наиболее маржинальным сегментом на рынке, поэтому снижение соответствующего портфеля будет оказывать давление на рентабельность бизнеса, - говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова. - Постепенный рост проблемной задолженности на балансе вследствие снижения доходов населения будет более заметен в условиях сокращения объема выдач".