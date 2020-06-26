NYT: таяние вечной мерзлоты грозит многомиллиардным ущербом инфраструктуре России

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Аномальная жара и природные пожары в том числе на севере Якутии могут привести к деградации вечной мерзлоты, что чревато ущербом только зданиям и инфраструктуре в России на многие миллиарды долларов к 2050 году. На это обращает внимание в четверг американская газета The New York Times .

Она напоминает о том, что группа ученых, к которым обратилась ООН в 2019 году, пришла к заключению, что таяние вечной мерзлоты чревато глобальными последствиями из-за суммарного выброса газов, вызывающих парниковый эффект. Согласно выводу этих ученых, данный процесс может привести к выбросу 240 млрд тонн углекислого газа к 2100 году. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в июле прошлого года предупреждала, что объем углекислого газа, попавшего в атмосферу Земли вследствие беспрецедентно сильных пожаров в Арктике, достиг с начала июня 2019 года 50 млн тонн. Это больше, чем суммарные выбросы СО2 всех арктических пожаров, произошедших в июне с 2010 по 2018 год, отмечала ВМО.

Как признает газета, потепление климата может принести и пользу России, например, за счет уменьшения площади морского льда и активизации судоходства между Азией и Европой через Северный Ледовитый океан. Однако такая выгода может обойтись дорогой ценой, полагает издание. Оно приводит выкладки ученых, согласно которым ущерб зданиям и инфраструктуре России от усиления таяния вечной мерзлоты может превысить $100 млрд к 2050 году. Экономическая оценка последствий деградации вечной мерзлоты была опубликована в прошлом году в вестнике Российской академии наук.

Газета напоминает о том, что средняя температура в Арктике повышается вдвое быстрее, чем в остальных частях мира, а средняя температура за год в Арктическом регионе была рекордно высокой в 2016 и 2019 годах. Издание побеседовало с жителями якутского села Русское Устье, заметивших некоторые виды птиц, которые никогда не залетали так далеко на север. В районе этого села уже в июне невозможно проехать на снегоходе, а цветы в тундре, которые раньше распускались в середине или конце июля, уже расцвели в этом году. Потомственные оленеводы заметили в этом году вскрытие реки Колыма и прибытие перелетных птиц раньше обычного.

"Все каким-то образом меняется, - рассказал газете один из представителей коренных народов Петр Каургин. - Старики раньше предсказывали, каким будет лето или зима. Мы больше не можем предсказывать это наверняка".

О ситуации в регионе

Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства, режим чрезвычайной ситуации ввели в Абыйском и Нижнеколымском районах Якутии, где бушуют лесные пожары. По данным властей, на активно охраняемой территории лесного фонда зафиксировано 11 лесных пожаров общей площадью 558 га в 11 районах Якутии. Из них локализовано пять пожаров на площади 74 га. Отмечается, что на данный момент большое количество термоточек обнаружено в северных и арктических районах республики, где наблюдается аномальная жара.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4% его территории.