"Известия": россияне в июне вдвое чаще обращаются в трудовую инспекцию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россияне за прошедшую часть июня стали вдвое чаще обращаться в трудовую инспекцию по вопросам зарплат, удаленной работы и увольнений. Об этом в пятницу сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Роструда.

По данным издания, с 1 июня граждане РФ подали около 7 тыс. обращений, это вдвое больше аналогичного периода прошлого года, тогда в ведомство обратились 3,7 тыс. раз.

Большинство обращений поступает через сервис "онлайнинспекция.рф". В число лидирующих вошли вопросы об увольнениях - 32% обращений, проблемах с зарплатами - 30% обращений, о трудностях, связанных с пандемией - 10%. Также россияне затронули вопросы, связанные с изменениями условий труда, ответственности работодателя, приема на работу и рабочего времени. На них ушло по 3%, 2%, 1% соответственно. Однако, по сравнению с маем, количество обращений снизилось на 30 %.

"Граждане обращаются за консультациями относительно режима работы, в том числе в период нерабочих дней, вопросов оплаты труда, оформления и переноса отпусков, расторжения трудовых отношений. Также часто встречаются вопросы, связанные с удаленным форматом работы", - прокомментировали ситуацию в Роструде.

Уточняется, что по круглосуточной телефонной линии специалисты обработали около 15 тыс. звонков в первой половине июня.

Ведомство подчеркнуло, что обращения граждан - это не всегда жалоба, в основном они носят консультативный характер. А в случае нарушения со стороны работодателя "применяются меры инспекторского реагирования".