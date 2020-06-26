Цыденов заявил, что пандемия не повлияла на темпы работы авиазавода в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 26 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса никак не повлияла на темпы работы Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"), более того, предприятие начало серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ. Об этом сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу.

Улан-Удэнский авиационный завод - системообразующее предприятие в Бурятии, на котором трудятся около 6 тыс. человек. Предприятие является одним из самых крупных в регионе налогоплательщиков.

"Проблем на авиазаводе у нас нет, все хорошо, запущен очень перспективный проект - производство арктического вертолета Ми-8АМТ, который на сегодня востребован, он может применяться при освоении Арктической зоны, шельфа, это работа на Крайнем Севере, в том числе для нужд МЧС. Вертолет уникальный, у него очень большие перспективы. Для нас это важно - это дополнительный заказ для завода, рабочие места, налоги, зарплата людей", - сказал Цыденов, добавив, что в целом у авиазавода есть несколько проектов, все они реализуются по плану.

Первый Ми-8АМТ готов к передаче в эксплуатацию: завершена программа летных испытаний, прошла процедуру приемки независимой инспекции Росавиации. Глава Бурятии подчеркнул, что у Ми-8АМТ нет аналогов, он уникален. "В отличие от других вертолетов он может работать в любых погодных условиях, ему не требуется внешний подогрев, он полностью автономен и самодостаточен, его конструкция предусматривает возможность полета в самых суровых условиях", - отметил Цыденов. Кроме того, благодаря дополнительным топливным бакам вертолет способен летать на большие расстояния, что очень важно для малонаселенных северных районов, дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1,4 тыс. км.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики России в Арктике до 2035 года. Авиационной составляющей в этом документе уделено особое внимание. Среди основных задач социального развития Арктической зоны названо обеспечение круглогодичных магистральных, межрегиональных и местных авиаперевозок.

Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Продукция эксплуатируется более чем в 40 странах. В 2023 году на У-УАЗ планируется производство самолета "Байкал" для региональной авиации.