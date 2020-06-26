"Ираэро" возобновила полеты из Москвы в Туву в связи со стабилизацией эпидобстановки

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" возобновила полеты по маршруту Москва - Кызыл (Республика Тыва), которые приостанавливала в мае в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "Ираэро" возобновила полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Кызыл (Республика Тыва) - Москва (Домодедово). Рейсы на самолетах "Суперджет-100" вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам до конца октября", - говорится в сообщении.

Возобновить полеты позволила стабилизация эпидемиологической ситуации в Москве, и переход столицы к третьему этапу снятия ограничений. Перед выполнением рейса каждый самолет проходит специальную обработку, всех пассажиров обеспечивают масками и перчатками, измеряют температуру на входе в самолет.

По данным с сайта правительства Республики Тыва на 25 июня, в регионе выявлено 3 983 случая новой коронавирусной инфекции. За время пандемии 2 057 человек выздоровели, 14 умерли.

В Москве, по данным на 25 июня, подтвержден 217 791 случай заражения, выздоровели 142 194 человека, умерли 3 694.

"Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В парке авиакомпании 25 воздушных судов. Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отменила рейсы в Китай, Азербайджан, Узбекистан.