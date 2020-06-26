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СМИ: новые модели iPhone могут остаться без наушников и адаптера питания в комплекте

По данным портала MacRumors, в коробке со смартфонами следующей линейки Apple будет лишь кабель типа USB-C - Lightning
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© AP Photo/Tony Avelar

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Проводные наушники и адаптер питания не будут входить в комплект поставки новых смартфонов iPhone 12 от корпорации Apple. С таким прогнозом выступил интернет-портал MacRumors, специализирующийся на информации, прогнозах и слухах о новинках Apple.

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Портал ссылается на попавший в его распоряжение отчет аналитиков исследовательского подразделения банка Barclays. По их данным, готовящиеся к презентации в этом году новые смартфоны Apple будут продаваться без традиционно входящих в комплект проводных наушников EarPods. Помимо этого, по их сведениям, не исключено, что покупатели iPhone 12 не обнаружат в коробке со смартфоном адаптер питания. В комплект поставки новых смартфонов якобы будет входить лишь кабель типа USB-C - Lightning.

По оценкам специалистов Barclays, производство новых айфонов отстает от графика на 4-6 недель. При этом они считают, что презентация новинок может по традиции состояться в сентябре, но некоторые модели станут доступны для заказа лишь в октябре или ноябре.

Ранее портал Business Insider сообщал, что Apple планирует выпустить в этом году четыре варианта смартфона двенадцатого поколения, которые будут поддерживать технологию 5G и иметь OLED-экраны. По данным другого интернет-портала - Apple Insider, они будут называться iPhone 12 и iPhone 12 Pro, при этом каждый из них будет представлен в двух более крупных размерах - с экраном диагональю 6,1 дюйма и с экраном диагональю 6,7 дюйма. Модели получат более продвинутый процессор A14 Bionic вместо A13 Bionic, которым оснащены смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

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