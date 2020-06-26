{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье помешали освоить 3,5 млрд рублей нарушения при реализации госпрограмм

Среди них нарушение поставщиками и подрядчиками условий государственных контрактов, а также низкое качество проектно-сметной документации, необходимость ее корректировки

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата выявила в 2019 году нарушения при реализации госпрограмм в Приморье, в связи с которыми было не освоено около 3,5 млрд рублей, сообщил в пятницу на заседании Законодательного собрания региона председатель региональной КСП Юрий Высоцкий.

"Назову часть проблем, выявленных Контрольно-счетной палатой, при расходовании мероприятий госпрограмм, в том числе и национальных проектов. Это нарушение поставщиками, подрядчиками условий государственных контрактов и расторжений государственных контрактов, не освоено почти 2 млрд рублей. Низкое качество проектно-сметной документации, необходимость ее корректировки, также не освоено более 1 млрд рублей. В результате непредоставления поставщиками и подрядчиками администрациям муниципальных образований документов, подтверждающих фактические работы, не освоено около полумиллиарда рублей", - сказал Высоцкий.

Он обратил внимание на необходимость своевременного принятия нормативно-правовых актов в целях осуществления расходов краевого бюджета в финансовом году. Кроме того, по его словам, в прошлом году исполнение финансирования из краевого бюджета мероприятий 10 нацпроектов составило 10,7 млрд рублей или 88% от плана.

В крае реализуют 52 региональных подпрограммы нацпроектов. Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский край
Пандемия коронавируса нового типа
Цыденов заявил, что пандемия не повлияла на темпы работы авиазавода в Улан-Удэ
По словам главы региона, предприятие запустило серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ
Читать полностью