В Приморье помешали освоить 3,5 млрд рублей нарушения при реализации госпрограмм

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата выявила в 2019 году нарушения при реализации госпрограмм в Приморье, в связи с которыми было не освоено около 3,5 млрд рублей, сообщил в пятницу на заседании Законодательного собрания региона председатель региональной КСП Юрий Высоцкий.

"Назову часть проблем, выявленных Контрольно-счетной палатой, при расходовании мероприятий госпрограмм, в том числе и национальных проектов. Это нарушение поставщиками, подрядчиками условий государственных контрактов и расторжений государственных контрактов, не освоено почти 2 млрд рублей. Низкое качество проектно-сметной документации, необходимость ее корректировки, также не освоено более 1 млрд рублей. В результате непредоставления поставщиками и подрядчиками администрациям муниципальных образований документов, подтверждающих фактические работы, не освоено около полумиллиарда рублей", - сказал Высоцкий.

Он обратил внимание на необходимость своевременного принятия нормативно-правовых актов в целях осуществления расходов краевого бюджета в финансовом году. Кроме того, по его словам, в прошлом году исполнение финансирования из краевого бюджета мероприятий 10 нацпроектов составило 10,7 млрд рублей или 88% от плана.

В крае реализуют 52 региональных подпрограммы нацпроектов. Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.