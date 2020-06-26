На Кубани планируют возобновить выпуск коньяка 40 лет выдержки

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Виноделы Кубани планируют до конца 2020 года возобновить выпуск коньяка 35 и 40 лет выдержки, созданного из винограда урожая 1970-х годов ХХ века. Это будет единственное подобное производство в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"На сегодня коньяки выдержкой 35 и 40 лет будет выпускать единственное предприятие в регионе", - сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что ранее подобные коньяки производились на Новокубанском коньячном заводе, однако на протяжении нескольких лет такие напитки на Кубани не производятся. В министерстве также пояснили, что возобновление производство важно с точки зрения импортозамещения, так как алкоголь такой выдержки в основном поставляется в Россию из других стран, например, из Франции.

В пресс-службе винодельни "Фанагория" ТАСС уточнили, что планируется произвести около 5 тыс. бутылок общим объемом в 3,5 тыс. литров. Напиток будет создан из спиртов, приготовленных из винограда урожая 1970-х годов. Тогда был приготовлен виноматериал и отправлен на дистилляцию и выдержку в Новокубанск, где были приготовлены спирты и выдерживались все эти годы. Несколько лет назад после выкупа данных спиртов мастера следили за их развитием, сделали купаж из спиртов разных бочек и на данный момент подготовили коньяк к производству.

"Выпуск коньяков длительной выдержки - это всегда и вызов, и шанс для виноделов показать свое мастерство. Это также возможность показать преемственность профессионализма нескольких поколений виноделов, ведь готовило вино, проводило дистилляцию и закладывало спирты на выдержку одно поколение, а заканчивает с коньяком работу уже другое поколение специалистов", - добавили в пресс-службе, отметив, что в данный момент также готовятся коньячные спирты, которые будут выпущены спустя несколько десятилетий.

Также в пресс-службе сообщили, что наиболее популярным в России является коньяк пятилетней выдержки. В целом в винодельне отметили, что по итогам 2019 года было увеличение производства крепкого алкоголя, а именно 50% для коньяка, 31% для чачи и 60% для бальзама, в то время как производство тихого и игристого вина сократилось.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, на Кубани находится треть всех виноградников страны, там производят 48% российского вина и 32% шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за последние четыре года объемы экспорта винодельческой продукции в крае увеличились в 3,6 раза.