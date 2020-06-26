Опрос: пандемия испортила отношения почти в каждом втором коллективе МСП

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти половина (49%) сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса сталкивались с конфликтами на работе за время пандемии, следует из опроса, проведенного для ТАСС разработчиком ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

"Почти половина (49%) наемных сотрудников призналась, что за время работы из дома у них не раз возникали конфликтные ситуации с начальством и коллегами. При этом 19% руководителей также отметили ухудшение отношений с подчиненными за прошедшие три месяца самоизоляции", - говорится в результатах опроса.

В целом с грубым обращением на работе сталкивались более половины респондентов (56,4%), 41,2% жаловались на хамство со стороны начальства, а 15,2% - на грубое отношение коллег. В то же время 43% наемных сотрудников говорят, что в их коллективах царит мирная атмосфера.

Около 40% опрошенных сотрудников уже меняли работу из-за плохого отношения коллег или руководства, а 28% уволили бы своего руководителя, если бы могли. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 8%.

Более чем половине наемных специалистов (58%) удается решать конфликты без агрессии, в то время как среди руководителей и владельцев бизнеса 45% признались, что периодически не могут сдержаться и повышают голос на сотрудников. Еще 2% руководителей считают, что подчиненные "по-другому не понимают". Согласно опросу компании, проведенному в начале года, главными проблемами в отношениях сотрудников и руководителей было отсутствие понимания и правильной постановки задач.

"Непрозрачность процессов, отсутствие обратной связи, инструментов и правильных технологий для взаимодействия с подчиненными в "удаленке" лишь усилили разногласия в коллективах. Сотрудники стали хуже работать или срывают сроки завершения задач - две главные причины конфликтов за время самоизоляции, по мнению руководителей, не сильно изменились за прошедшие три месяца", - резюмирует генеральный директор "Мегаплана" Сергей Козлов.