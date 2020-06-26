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ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

Как сообщили в банке, за первые пять месяцев 2020 года его клиенты получили более 330 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 240 млрд рублей
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию для физических лиц на 1,4 процентных пункта, до 7,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что за первые пять месяцев этого года клиенты ВТБ получили более 330 тыс. кредитов наличными на сумму более 240 млрд рублей. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов составил 52 млрд рублей.

Накануне о снижении ставок по потребительским кредитам для физлиц сообщил и Сбербанк. Так, ставки снизились с 12,9% до 11,9%. При этом по потребкредитам на рефинансирование от 300 тыс. до 1 млн рублей фиксированная ставка в Сбербанке составит 12,9%, от 1 млн рублей - 11,9%.

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