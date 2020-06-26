{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин рассмотрит кандидатуру Подгузова для назначения на пост главы ЕАБР

Ранее источник ТАСС сообщал, что нынешний председатель правления банка покинет свой пост 29 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении на рассмотрение кандидатуры Николая Подгузова на пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Минфину России внести кандидатуру Подгузова Николая Радиевича для назначения в установленном порядке на должность председателя правления Евразийского банка развития", - говорится в распоряжении.

С 1 декабря 2017 года эту должность занимал Андрей Бельянинов. Источник ТАСС сообщил, что Бельянинов покинет свой пост 29 июня, вместо него будет назначен Николай Подгузов.

Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП "Почта России". В феврале 2020 года гендиректором "Почты России" был назначен Максим Акимов (бывший вице-премьер РФ), а Подгузов перешел на должность первого заместителя гендиректора. До прихода в "Почту России" Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБельянинов, Андрей ЮрьевичРоссияАкимов, Максим АлексеевичПодгузов, Николай Радиевич
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
Как сообщили в банке, за первые пять месяцев 2020 года его клиенты получили более 330 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 240 млрд рублей
Читать полностью