Кабмин рассмотрит кандидатуру Подгузова для назначения на пост главы ЕАБР

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении на рассмотрение кандидатуры Николая Подгузова на пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Минфину России внести кандидатуру Подгузова Николая Радиевича для назначения в установленном порядке на должность председателя правления Евразийского банка развития", - говорится в распоряжении.

С 1 декабря 2017 года эту должность занимал Андрей Бельянинов. Источник ТАСС сообщил, что Бельянинов покинет свой пост 29 июня, вместо него будет назначен Николай Подгузов.

Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП "Почта России". В феврале 2020 года гендиректором "Почты России" был назначен Максим Акимов (бывший вице-премьер РФ), а Подгузов перешел на должность первого заместителя гендиректора. До прихода в "Почту России" Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.