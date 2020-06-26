Авиасообщение между Крымом и Иркутском возобновилось после трехлетнего перерыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Симферополем и Иркутском возобновилось впервые с 2017 года, сообщила в пятницу пресс-служба крымского аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь впервые с 2017 года принял прямой регулярный рейс из Иркутска. Авиасообщение между столицами Республики Крым и Иркутской области возобновила авиакомпания S7 Airlines", - говорится в сообщении.

Рейсы между Иркутском и Симферополем будут каждый четверг до 17 сентября. "Время в пути составит около 7 часов. Перелеты выполняются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo", - добавили в аэропорту.

Из Симферополя в Иркутск с мая по сентябрь 2017 года выполняли рейсы авиакомпании "Икар" и "Нордвинд". Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк ранее рассказал ТАСС, что три года назад на этом направлении был низкий спрос. Возобновить авиасообщение между регионами ранее планировалось с 25 апреля, однако из-за пандемии нового коронавируса пассажиропоток резко сократился, в апреле авиакомпании отменили 62% рейсов в аэропорт Симферополя. После отмены ограничений за одну прошлую неделю показатель вырос сразу почти на 40%.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входил в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.