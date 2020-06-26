Опрос: большинство бизнесменов в России планируют восстановить свое дело за 6-12 месяцев

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Большинство российских бизнесменов рассчитывают восстановить свой бизнес от последствий пандемии коронавируса за срок от 6 месяцев до года. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного аналитическим центром Университета "Синергия" с 16 по 23 июня среди 2,7 тыс. предпринимателей, опрошенных во всех регионах России.

"На восстановление бизнеса от последствий пандемии может уйти от 6 месяцев до 1 года, заявили 61,8% российских предпринимателей. По мнению 25,6% респондентов, восстановить бизнес до прежнего состояния удастся за 1-2 года. Еще 6,8% предпринимателей заявили, что на это понадобится около 3 лет, по мнению 3,3%, на это уйдет 6 и более лет. Только 2,5% опрошенных считают, что смогут восстановить бизнес за 3-5 лет", - отмечается в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Более половины предпринимателей (51,2%) заявили, что на восстановление экономики в целом понадобится от 2 до 5 лет, другие 28,8% назвали срок в 1-2 года. По мнению 10,3%, на это уйдет 10 и более лет, а 9,7% респондентов считают, что экономика восстановится в течение 6-10 лет.

"Ожидать быстрой стабилизации российской экономики не приходится. Действительно, по самым позитивным прогнозам, она может вернуться к докризисному уровню как минимум через год, а по негативному сценарию - в 2023 году. Не стоит надеяться и на быстрое восстановление бизнеса, особенно в наиболее пострадавших отраслях. В среднем полностью покрыть убытки от пандемии бизнес сможет в течение 1,5-3 лет. Однако срок может варьироваться в зависимости от сферы и типа товаров и услуг. Тяжелее всего будут восстанавливаться туристические компании, гостиницы, рестораны и ивент-агентства. Им как раз может понадобиться минимум 3-5 лет, поскольку эти отрасли до сих пор не заработали в полном объеме", - сказал ректор Университета "Синергия" Артем Васильев, слова которого приводятся в исследовании.

Влияние пандемии

Исследование также показало, что приостановить бизнес из-за пандемии и ограничений пришлось 42% предпринимателей, 35% заявили, что понесли огромные убытки, но остались на плаву.

Сохранить бизнес помогли воля к победе и личная мотивация, заявили 31% респондентов, 19% спасло приостановление деятельности, а 16% - сокращение расходов. Еще 13% предпринимателей сохранили бизнес благодаря оптимизации работы в пандемию, 11% опрошенных помогли родственники и друзья, а 10% удержались на плаву, использовав финансовые накопления.

Продолжать свою деятельность и постепенно восстанавливать бизнес после снятия всех ограничений планируют 40% предпринимателей, работать в прежнем режиме намерены 35% опрошенных, 18% продолжат вести бизнес, но уже не в тех объемах. Только 7% заявили, что не планируют заниматься бизнесом какое-то время.